Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin, motorin ve LPG'de fiyat artışı
[Fotoğraf: Depo Photos]
Benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG'ye 65 kuruş fiyat artışı yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin, motorin ve LPG'de fiyat artışı yapıldığını duyurdu.
Buna göre, benzinde 1 lira 2 kuruş, motorinde 1 lira 6 kuruş, LPG Otogazda 65 kuruş artış olacak.
Değişiklikle benzinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 9,74, İstanbul'da 9,69 ve İzmir'de 9,76 liraya çıkacak.
Motorinin litre fiyatı Ankara'da 9,83, İstanbul'da 9,77 ve İzmir'de 9,85 liraya yükselecek.
LPG Ankara'da 8,05, İstanbul'da 8, İzmir'de ise 7,88 liraya satılacak.
Yeni fiyat, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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