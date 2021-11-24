Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamada, son yıllarda modern sulama projeleri geliştirilerek uygulamaya konulması çiftçi gelirlerinde doğrudan artış yaşandığı dolayısıyla yöreden göçün önlendiği ifade edildi.

Baraj tamamlandığında depolanacak suyla 9 bin 960 dekar tarım arazisinin sulanacağı bilgisini veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Baraj gövde dolgusu yüzde 99 seviyesindedir. Barajda içme suyu hattının deplasesi, gövde dolgusunun kalan kısmı ile vana odası ulaşım yolu imalatlarına devam edilmekte. Su depolama kapasitesi 3,29 milyon metreküp olan Taşlıçay Derecek Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 478 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."