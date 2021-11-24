Giresun'da balıkçılık yapan Tacettin Akdeniz, "35 yıldır balıkçılık yapıyorum, havaların sert olmasıyla hamsi azaldı. Bu durum hamsinin fiyatını etkiledi. 10 TL seyreden fiyatlar 15-20 TL’ye çıktı" dedi.

"Hamsi, Karadeniz'in kadayıfıdır"

İleriki zamanlarda hava koşulları iyi olursa hamsi fiyatlarının10 TL’ye düşeceğini belirten Tacettin Akdeniz, "Diğer balık çeşitlerinin durumu iyi ama hava koşulları nedeniyle avcılık yok. Hamsi, Karadeniz’in kadayıfıdır. Hamsi ileriki zamanlarda bitecektir. Yılbaşından sonra ise Gürcistan’a geçer” diye konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

Sonar sisteminin balıkçılara zararı büyük

Balıkçı Akdeniz, balık çeşitliliğinin geleceğinden endişe duyduklarını vurgulayarak, "Bunun nedeni de sonar sisteminden kaynaklanıyor. Bütün ülkelerde bu yasaklanmıştır, balıkçılara büyük zararı vardır. Balıklarımız yıllar geçtikçe azalıyor, ileriki zamanlarda baya bir azalma yine olacaktır. Sonar sistemine, radar sistemine devlet düzenlemesi istiyoruz. Yasaklanmazsa ileride torunlarımıza balıkları ancak anlatabiliriz" ifadelerini kullandı.