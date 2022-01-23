TÜİK ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde yapılan konut satışları, önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 adet oldu.

Konuttaki kısmi düşüşe rağmen konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla, iş yeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi) satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alandaki satışlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bıraktığı görüldü.

Konut dışı gayrimenkul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin, 2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125 bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon 20 bin oldu.