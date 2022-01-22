Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle buluştu
[Fotoğraf: AA]
İş dünyası ile görüşmelerini aralıksız sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacağı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.
Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de ele alınması beklenen buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.
Etiketler: Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen'de uçuşlar azaltılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz