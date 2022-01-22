Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sabiha Gökçen'de uçuşlar azaltılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15'i olumsuz hava koşulları nedeniyle azaltılacak.
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri'nden (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Yolu Kar Yağışı
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