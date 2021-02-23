Okullarda yüz yüze eğitime sayılı günler kaldı.

İlkokullarla 8 ve 12'nci sınıflar pazartesi günü okul yolunu tutacak.

Veliler ne yapacak?

Peki, veliler çocuklarını okula gönderme konusunda kararını verdi mi?

Velilerin büyük çoğunluğu çocuklarını okula gönderme taraftarı. Çocuğunu okula göndermek isteyen veliler, yüz yüze eğitimin daha etkili olduğu görüşünde. Ancak, hala tedirgin olanlar da var. Göndermek istemeyenlerin ise temizlik konusunda endişesi var.

Öğrenciler de aylardır kapısından giremedikleri okullarına özlem duyuyor.