Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yüz yüze eğitim başlıyor: Velilerin okul kararı ne?
1 Mart Pazartesi günü, ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor. Velilerin büyük çoğunluğu, çocuğunu okula göndereceğini söylüyor. Ancak hala tedirgin olduğu için kararını vermeyenler de var.
Okullarda yüz yüze eğitime sayılı günler kaldı.
İlkokullarla 8 ve 12'nci sınıflar pazartesi günü okul yolunu tutacak.
Veliler ne yapacak?
Peki, veliler çocuklarını okula gönderme konusunda kararını verdi mi?
Velilerin büyük çoğunluğu çocuklarını okula gönderme taraftarı. Çocuğunu okula göndermek isteyen veliler, yüz yüze eğitimin daha etkili olduğu görüşünde. Ancak, hala tedirgin olanlar da var. Göndermek istemeyenlerin ise temizlik konusunda endişesi var.
Öğrenciler de aylardır kapısından giremedikleri okullarına özlem duyuyor.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim
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