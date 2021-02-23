Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav başvuruları bugün sona eriyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek.
27 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları bugün gece yarısı sona eriyor.
Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını, https://osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı ÖSYM
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