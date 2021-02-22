Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Twitter hesabından yayınladığı ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020’de en başarılı üniversitelerle ilgili verilere yer verdi.

2- Şeffaflığın, rekabet ve kaliteyi sağlayan en önemli unsur olduğuna inandığımızdan, üniversitelerimizin performansını “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020”de değerlendirdik ve kamuoyu ile paylaştık. https://t.co/wE1yMKlJlN pic.twitter.com/x8QURUfJaT — Yükseköğretim Kurulu (@YuksekogretimK) February 22, 2021

En fazla doktora mezunu Gazi’den

Bu kapsamda 2019’da 146 üniversiteden 8 bin 275 kişi doktora programlarından mezun oldu.

Gazi Üniversitesi 506 mezunla, doktora programlarından en fazla mezun veren üniversite oldu.

Gazi Üniversitesi’ni sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi takip etti.

En fazla etkinlik Hacettepe’de düzenlendi

168 üniversitede düzenlenen uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi etkinlikleri sayısı 3 bin 930'a ulaştı.

387 etkinlik ile ilk sırada yer alan Hacettepe’yi İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi izledi.

En çok kitaba sahip üniversitelere de yer verildi

Raporda, öğrenci başına düşen basılı kitap ve e-yayın sayısı bilgileri de yer aldı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 56,04 ile öğrenci başına düşen kitap sayısı en yüksek üniversite oldu.

Onu İzmir Bakırçay Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi takip etti.