Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal meyda hesabından başkentte açılacak eğitim tesisleriyle ilgili paylaşım yaptı.

Vali Şahin, 2019-2020 yıllarında yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin saat 13.00'te açılışının yapılacağını açıkladı.

Vasip Şahin, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, video konferans yöntemiyle üç ayrı noktadaki okullarımıza bağlanarak toplu açılışları yapılacak olan 326 eğitim tesisi Ankara’ya hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.