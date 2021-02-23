Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte 326 eğitim tesisi açılacak
Ankara Valisi Vasip Şahin, 326 eğitim tesisi açılışının yapılacağını duyurdu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal meyda hesabından başkentte açılacak eğitim tesisleriyle ilgili paylaşım yaptı.
Vali Şahin, 2019-2020 yıllarında yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin saat 13.00'te açılışının yapılacağını açıkladı.
Vasip Şahin, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, video konferans yöntemiyle üç ayrı noktadaki okullarımıza bağlanarak toplu açılışları yapılacak olan 326 eğitim tesisi Ankara’ya hayırlı olsun" sözlerine yer verdi.
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, video konferans yöntemiyle üç ayrı noktadaki okullarımıza bağlanarak toplu açılışları yapılacak olan 326 eğitim tesisi Ankara’ya hayırlı olsun. https://t.co/aeisvSQnwI— Vasip Şahin (@vasipsahin) February 22, 2021
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Recep Tayyip Erdoğan
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