Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürsel Aksel Stadı'nı inceledi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndan şut çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
İzmir'deki temasları kapsamında video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı statta incelemelerde bulunan Erdoğan, burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.
Durmak yok, gollere devam... pic.twitter.com/i5f10sfHtT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 22, 2021
Erdoğan, penaltı atarken çekilen fotoğraflarını da eklediği paylaşımında, "Durmak yok, gollere devam" ifadesine yer verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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