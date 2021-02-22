Başkentte kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan, Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 3. dakikasında Godfrey Donsah, Samudio'nun asistinde topu filelerle buluşturdu ve Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi MKE Ankaragücü, 45+2. dakikada Torgeir Börven'in attığı golle eşitliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi.
İkinci yarıda gelişen karşılıklı ataklarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sonuçlandı.
Başkent temsilcisi, bu sonuçla puanını 20'ye çıkardı ve 20. sırada kaldı.
Karadeniz ekibi ise, 27 puana ulaştı ve haftayı 15. sırada kapattı.
İki ekip arasında, ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele bir 'gol düellosuna' sahne olmuş, karşılaşmayı 5-3'lük skorla Çaykur Rizespor kazanmıştı.