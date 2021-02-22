Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ronaldinho'nun annesi koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun 71 yaşındaki annesi Miguelina Eoli de Assis Moreira, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yaklaşık iki aydır COVID-19'dan tedavi altında olan Moreira, Brezilya'daki Porto Alegre Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Barcelona'da oynayan Arjantinli Lionel Messi ve Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın da aralarında olduğu spor camiasından çok sayıda ünlü isim Ronaldinho'ya başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Brezilya Koronavirüs
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