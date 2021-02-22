Yaklaşık iki aydır COVID-19'dan tedavi altında olan Moreira, Brezilya'daki Porto Alegre Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Barcelona'da oynayan Arjantinli Lionel Messi ve Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın da aralarında olduğu spor camiasından çok sayıda ünlü isim Ronaldinho'ya başsağlığı mesajı gönderdi.