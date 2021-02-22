Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı
[Fotoğraf: Galatasaray Kulübü]
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Pierre Jackson, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.
Pierre Jackson Galatasaray'da #WelcomePierre— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) February 22, 2021
Detaylar https://t.co/EE5aYL3BvY pic.twitter.com/PKDIHkd4S7
Etiketler: ABD Basketbol Galatasaray
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