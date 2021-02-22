Lille, Ligue 1'de şampiyonluğa ilerliyor
Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa gidiyor. Kırmızı-beyazlıların zirve yolculuğundaki en önemli silahları ise Türk yıldızları Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz.
Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluğa koşuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 26 haftası tamamlanan Fransa Ligue 1'de topladığı 58 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.
En yakın takipçisi Olympique Lyon'un 3 puan önünde yer alan Christophe Galtier'in öğrencileri bu hafta Lorient'i deplasmanda 4-1'lik skorla geçmeyi başardı.
Paris Saint-Germain'in de Monaco'ya yenilmesiyle Lille ile Paris ekibinin arasındaki puan farkı da 4'e yükselmiş oldu.
Türk yıldızlardan Ligue 1'de 17 gol ve 9 asistlik katkı
Kırmızı-beyazlıların bu sezon ortaya koyduğu performansta en ön plana çıkan isimler de şüphesiz takımın Türk yıldızları...
Milli golcü Burak Yılmaz, Lille formasıyla Ligue 1'de çıktığı 18 maçta 9 gol atarken, 4 de asiste imza attı.
Ligue 1'de bu sezon 21 maçta forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ise 7 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı.
Milli sağ bek Zeki Çelik de bu sezon Lille ile çıktığı 18 lig karşılaşmasında defansif görevlerini yerine getirirken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Lille, sezonu zirvede tamamlaması durumunda tam 10 yıl sonra bu başarıya bir kez daha ulaşacak ve tarihindeki 5'inci şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
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