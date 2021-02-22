Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, şampiyonluğa koşuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 26 haftası tamamlanan Fransa Ligue 1'de topladığı 58 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.

En yakın takipçisi Olympique Lyon'un 3 puan önünde yer alan Christophe Galtier'in öğrencileri bu hafta Lorient'i deplasmanda 4-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Paris Saint-Germain'in de Monaco'ya yenilmesiyle Lille ile Paris ekibinin arasındaki puan farkı da 4'e yükselmiş oldu.

Türk yıldızlardan Ligue 1'de 17 gol ve 9 asistlik katkı

Kırmızı-beyazlıların bu sezon ortaya koyduğu performansta en ön plana çıkan isimler de şüphesiz takımın Türk yıldızları...

Milli golcü Burak Yılmaz, Lille formasıyla Ligue 1'de çıktığı 18 maçta 9 gol atarken, 4 de asiste imza attı.

Ligue 1'de bu sezon 21 maçta forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ise 7 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı.

Milli sağ bek Zeki Çelik de bu sezon Lille ile çıktığı 18 lig karşılaşmasında defansif görevlerini yerine getirirken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Lille, sezonu zirvede tamamlaması durumunda tam 10 yıl sonra bu başarıya bir kez daha ulaşacak ve tarihindeki 5'inci şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.