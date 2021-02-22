Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zirve yarışındaki PSG'ye Monaco çelmesi
[Fotoğraf: AP]
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'ya 2-0 yenildi.
Ligue 1'in 26. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti.
Monaco, 6. dakikada Diop ve 51. dakikada Maripan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu skorla PSG, lider Lille'in 4 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Monaco ise puanını 52'ye yükseltti.
Zirve yarışındaki son durum şöyle:
Etiketler: Fransa
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