Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Manchester City, ligin 25. haftasında Emirates Stadı'nda Arsenal'a konuk oldu.

Manchester ekibi, 2. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 13. maçını kazanan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 59 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Arsenal ise 34 puanla 10. sırada kaldı.