Galatasaray’da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle ligde 7’de 7 yaptı. 25 maçta 54 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, zirvedeki yerini korudu.

Futbolcularının sahaya yansıttığı oyun Terim'i memnun ederken, kadro derinliği de her geçen gün artıyor.

Kasımpaşa maçındaki etkili oyunlarıyla deneyimli teknik adamın yüzünü güldüren Etebo ve Luyindama, Alanyaspor deplasmanında da formayı aldı. Sezon başından beri eleştirilen Etobo, iki maçta da tam not aldı.

Halil Dervisoğlu da antremanlara başladı

Sezona kötü başlayan Luyindama da şampiyonluk yolundaki kritik haftalara girilirken savunmadaki yerini güçlendirdi. Sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı ve Ryan Donk ise 2 haftadır 11'de şans bulamıyor.

Süper Lig'in 27. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde eksikler de takıma dönüyor.

Fiziksel olarak hazır duruma gelen Falcao ve cezası biten Oğulcan Çağlayan, teknik direktör Fatih Terim'den forma şansı bekliyor. Karantina süreci biten Halil Dervişoğlu da antrenmanlara başladı.

Antalya kampında bireysel olarak hazırlanan Feghouli’nin de takıma katılması bekleniyor.

Saracchi’nin sakatlığı devam ederken, Emre Taşdemir’in de hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.