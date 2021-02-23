Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Motosiklet denetimlerinde 2 bin 449 cezai işlem uygulandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetimlerde 2 bin 449 kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 20-21 Şubat tarihlerinde, 81 ilde eş zamanlı olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetim yapıldı.
Denetimlerde 16 bin 905 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi, 1168 sürücünün kurallara aykırı hareket ettiği belirlendi.
Denetimlerde toplam 2 bin 449 kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı, 328 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi, 8 sürücünün ise belgelerine el konuldu.
Etiketler: Trafik Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 01:03
- 00:58
- 23:52
- 23:42
- 23:38
Sıradaki Haber
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz