Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 8 bin 104 yeni vaka
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi, 623 yeni hasta belirlendi. 78 kişi vefat etti. 5 bin 690 kişinin daha COVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.
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