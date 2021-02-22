AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medyada kendisine yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

"60 saniye bile olmayan bir görüntüden inanılmaz saldırılar çıktı. Aklınıza gelebilecek herkes yazdı çizdi. Özellikle de kadınlardan saldırılar" diyen Zengin kendisinin hedef alındığını ve planlı olduğunu söyledi.

Özlem Zengin sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle ilk başörtülü Grup Başkanvekili olduğum için diye düşünüyorum. Kafa aynı, hiç değişmiyor. Bu nefret öfke, bir hayat tarzına itiraz aslında, benim üzerimden bir hayat tarzına saldırı var. Ben zaten şikayetçi oldum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zaten harekete geçti"