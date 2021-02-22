Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik'ten ihtiyaç sahiplerine yardım eli
[Fotoğraf: MSB]
Mehmetçik'in ihtiyaç sahiplerine yardımları devam ediyor. Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde bulunan köylerde giyecek ve tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Kahraman Mehmetçiğimiz, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bölgede yer alan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve 6 Suriye vatandaşına tekerlekli sandalye yardımı yapıldı"
Kahraman Mehmetçiğimiz, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesine ülkemizin yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bölgede yer alan köylerdeki ihtiyaç sahiplerine giyecek ve 6 Suriye vatandaşına tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/wPLsI3jtUp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2021
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