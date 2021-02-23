Türk yükseköğretiminde ilk defa uygulanacak bir proje “Yeni YÖK” tarafından hayata geçiriliyor. Amaç, ülke genelinde eğitim kalitesini artırmak için alanında yetkin öğretim üyelerinin genç üniversitelerdeki öğrencilere bilgilerini aktarmalarının sağlanması.

YÖK Anadolu Projesi ile kıdemli üniversiteler Anadolu’nun genç üniversitelerine bilim yolunda ışık tutacak. Proje kapsamında 12 kıdemli, 15 genç üniversite belirlendi.

Öğrenciler kendi okulundan mezun olacak

Kıdemli üniversitelerin öğretim üyeleri, genç üniversitelerin çeşitli bölümlerindeki öğrencilerine ders verecek. Ayrıca, araştırma alanlarında danışmanlık yaparak yol gösterecek.

Her bir genç üniversite en fazla 2 kıdemli üniversiteyle eşleştirilecek. Üniversitelerin eşleşmesi ise sadece “programlar ve dersler” bazında olacak.

Proje dâhilinde dersler alan öğrencinin mezuniyet durumu değişmeyecek, kendi okulundan mezun olacak.

Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki akademisyenler de yararlanacak

Üniversitelerin araştırma altyapıları ve kütüphane olanakları birbirlerine açılacak. Proje, lisansta olduğu kadar, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki genç akademisyenlere de katkı sağlayacak. Örneğin, Hacettepe’den bir öğretim üyesinin dersini Munzur Üniversitesindeki öğrenciler alabilecek.

Projenin 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde hayata geçirilmesi planlanıyor. Dersler ise salgın sürecinde çevrimiçi yapılacak.

Genç ve kıdemli üniversiteler

Genç üniversiteler: Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak üniversiteleri.

Kıdemli üniversiteler: Ankara, Uludağ, Çukurova, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Orta Doğu Teknik ve Selçuk üniversiteleri.

Projeden 170 bin 480 öğrenci faydalanacak

Yükseköğretimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak isteyen öğretim üyelerinin gönüllülük esasına dayalı yürütülecek.

Projeden genç üniversitelerdeki 170 bin 480 öğrenci faydalanacak. YÖK’ün son projesi ile akademik eğitimde yeni bir dönemin kapısı aralanacak.