Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı."

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.



Eğitimde Bu Hafta

15-21 Şubat 2021 pic.twitter.com/QE16SPFFxS — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 23, 2021

8. ve 12. sınıflarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanması kararı alınmıştı. İlkokulda diğer sınıflar için seyreltilmiş eğitim süreci devam edecek.

Bakan Selçuk 'Eğitimde bu hafta" isimli bir video da paylaştı.

Videoda yapılan proje, anlaşma ve yeniliklere yer verildi:

*"Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu" için imza atıldı,

*Erken çocukluk eğitiminde önemli iş birliği: Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi,

*Uzaktan eğitim sürecine tablet desteğinde 67 bin 620 öğrenci daha cihazına kavuştu,

*Mesleki eğitimde bir ilk daha: Dijital Görsel İçerik Geliştirme Ar-Ge Merkezi açıldı,

*Mesleki eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 176 milyon liralık destek,

*Yurt dışındaki çocukların Türkçe ve Türk kültürü gelişimi için "Seyyah" isimli dijital oyun hazırlandı,

*Güzel Sanatlar, Spor ve Meslek Liseleri'nde uygulamalı eğitimler yüz yüze başlıyor,

*İlkokul 4. sınıf öğrencileri için yeni çalışma fasikülleri yayımlandı.