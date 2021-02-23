TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapıyordu. Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart’a kadar kuzey Ege’de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından taciz edildi.



Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme'ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

Anında karşılık verildi

Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize gerekli karşılık anında verildi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Maalesef Yunanistan'ın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Bizim de kendimize göre kurallarımız var kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi" dedi.

Chaff fişeği nedir?

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan önleme sistemi Chaff sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.



Yunanistan’dan provokatif eylemler



Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor.



İstişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Yunanistan, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdi.

Adaların statüsünü ihlal etti

Bunun yanı sıra bu yıl 10-17 Şubat arasındaki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı Denizaltı İlanları'nda (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti.



Aynı şekilde Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan arasında atışlı eğitim yapılacağına yönelik Denizaltı İlanı'nda gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek Adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan etti.



Güvenlik uzmanları da söz konusu faaliyetleri, Yunanistan’ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesi olarak nitelendirmişti.

Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize gerekli karşılığın verildiğini belirtti.