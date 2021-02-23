Yunanistan'a bağlı savaş uçaklarının, TCG gemisine tacizde bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Maalesef Yunanistan'ın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Bizim de kendimize göre kurallarımız var kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi" dedi.

Bakan Akar, "Bilimsel teknik bir çalışmamızı yaparken tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"TSK personeli Gara'da verilen görevi başarılı şekilde yerine getirdi"

Hulusi Akar, Gara operasyonuyla ilgili muhalefetten gelen eleştirilere de cevap verdi.

Bakan Akar, "Herkes PKK'nın alçak yüzünün görüldüğünü bilmeli. PKK alçaklıkla orada masum 13 insanımızı, kardeşimizi, evladımızı şehit etti. Bunun görülmesi lazım. PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yerlere taşımak gerçekten tartışmayı çok yanlış yerlere götürür. TSK personeli orada verilen görevi başarılı şekilde yerine getirdi" dedi.

"Milletimizi terör belasından kurtaracağız"

Akar, asıl görülmesi gereken konunun, terör örgütü PKK'nın alçak yüzü olduğunu belirterek, "PKK'nın kaçacak yeri kalmadığını, panik içinde olduğunu, sözde başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde kalmadığını hepimiz görüyoruz. Mücadele devam edecek en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bizler TSK azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizi terör belasından kurtaracağız" ifadelerini kullandı.