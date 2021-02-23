Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar, emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında resen soruşturma başlattığı Yaşar, Eyüpsultan'daki ikametinde gözaltına alınmıştı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi...
Yaşar, Çağlayan Adliyesi'ne götürülmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli hakkında iki soruşturma daha bulunuyor.
Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanlığı, avukat Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.
Ayrıca şüpheli avukatın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasını değerlendirmek üzere bir soruşturması başlatıldı.
Etiketler: AK Parti
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