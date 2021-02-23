İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında resen soruşturma başlattığı Yaşar, Eyüpsultan'daki ikametinde gözaltına alınmıştı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi...

Yaşar, Çağlayan Adliyesi'ne götürülmeden önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli hakkında iki soruşturma daha bulunuyor.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı, avukat Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi.

Ayrıca şüpheli avukatın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasını değerlendirmek üzere bir soruşturması başlatıldı.