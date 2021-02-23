Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 29'a ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha yurda giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 29'a yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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