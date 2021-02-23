Konya’da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker’in dosyası, kararın bozulması için Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.

Bazı eksiklikleri olduğu gerekçesiyle Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilen dava dosyası, tamamlanan eksikliklerin ardından yeniden Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Eksik belgeler dosyaya eklendi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına davaya katılma talebinde bulunan avukatlara dilekçe hakkı tanındı ve Özgür Duran’ın ailesinin Kadir Şeker hakkındaki “kiralık katil” iddiası üzerine yürütülen ve takipsizlik karası verilen soruşturma da dosyaya eklendi.

12 yıl 6 ay ceza istenmişti

Kadir Şeker 5 Şubat’ta Konya’nın Selçuklu ilçesindeki bir parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine, kavga eden çifti ayırmaya giden Şeker, Özgür Duran’ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Yaşanan boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve mahkemenin hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdiği Şeker’in cezası heyet tarafından haksız tahrik nedeni ve iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.