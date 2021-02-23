Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, saat 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var." yazılı pankartı bina girişine astı.

Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek görevliler iş bıraktı.

Çöpler toplanmadı

Belediyeye sabah saatlerinde gelen işçilerin bekleyişleri sürüyor.

Greve çıkanlar arasında temizlik işçilerinin de bulunması nedeniyle ilçede çöpler toplanmıyor.

[Fotoğraf: AA]

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'tan açıklama

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yetkili sendika ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını belirterek, "Bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar için anlayışınıza sığınıyoruz" dedi.

Kılıç, paylaşımında yer verdiği açıklamasında, belediyede çalışan 1588 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin DİSK'e bağlı Genel-İş ile 6 aydır sürdüğünü anlatarak, "Emekçilerimizin tüm sosyal ve idari haklarında anlaşma sağlanmış olup, maddi konularda anlaşma sağlanamamıştır. En düşük 2 bin 800 lira alan emekçilerimizin ücretlerini ikramiyeler hariç yaklaşık yüzde 47 zam sonucunda net 4 bin 118 liraya çıkarma teklifimiz sendika tarafından reddedilmiştir" bilgisini verdi.

Emekçilerin alın terine sahip çıkmanın yanı sıra Maltepe halkının vergileriyle oluşan bütçe ile ortaya konulan hizmet kalitesinin korumasını amaçladıklarını belirten Kılıç, bundan sonraki tavrın da aynı doğrultuda olacağı kaydetti.

Belediye Başkanı Kılıç, şunları kaydetti:

"Maltepe Belediyesi olarak yasal ve demokratik çerçevede kaldığı sürece, emekçilerin hak mücadelesine saygı duyduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Ortak bir zeminde buluşmak adına sendika yetkililerinin, ülke ve kurumumuzun mali gerçeklerine uygun koşulları göz önünde bulundurmasını temenni ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Sendikadan açıklama

Genel-İş'ten yapılan açıklamada ise Maltepe Belediyesi şirketleri MATAŞ ve Maltepe MATAŞ'ın üyesi bulunduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında, 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

Anlaşmazlık sonucu Maltepe Belediyesi işyerlerinde 23 Şubat itibarıyla greve çıkıldığı belirtilen açıklamada, "Bugün, saat 13.00'te Maltepe Belediyesi önünde sürece dair tüm detayları kamuoyu ile paylaşacağız. Maltepe halkını, demokratik kitle örgütlerini ve tüm emek ve demokrasi güçlerini haklı mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz" denildi.