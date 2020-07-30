Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, sosyal bilimleri seçecek öğrencilere burs verecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, YKS'de ilk yüze, ilk bine girmiş öğrencileri sosyal bilimler alanlarına çekmek istediklerini söyleyerek, şunları anlattı:

"Sosyal bilimlere nitelikli öğrenciler gelsin. Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak nitelikte bilim insanı, araştırmacı yetişsin. Bu yıl ilk defa yabancı dil alanında tercih yapacak öğrencilere, ilk bine girmiş ve ilk tercihini ilana çıkacağımız dil bölümleri arasından tercih edeceklere 2 bin lira bir burs vereceğiz.

Atatürk'ün bu kurumlara verdiği değer sadece sözde değil, İş Bankasındaki hisselerinin nemalarını bu iki kuruma bağışlamış. Yüksek Kurum ve bağlı kurumlarımız olarak miras gelirlerlerinin her kuruşunu, milletin parası olan gelirleri gerekli yerlere harcamak hususunda titiz davranıyoruz."