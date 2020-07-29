KPSS 2020 ne zaman yapılacak? 2020 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöretim sınav tarihleri…
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS Lisans başvurusu… ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak.
KPSS başvuruları sona erdi
KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alındı.
ÖSYM’nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Temmuz olarak belirlendi.
KPSS 2020 ne zaman?
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılacak.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
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