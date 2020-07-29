Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlara yönelik açık öğretim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütülüyor.

Bakanlık, 2019-2020 eğitim öğretim yılında örgün eğitime devam eden öğrencilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1. dönem aldığı ders notlarıyla bir üst sınıfa geçmeleri veya mezun olmaları sağlamıştı.

Örgün eğitime devam eden öğrencilere sağlanan bu imkandan açık öğretim okullarına kayıtlı ve 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan tüm öğrenciler de faydalanacak.

Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde!



3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı.



Detaylı bilgiye okullarımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.https://t.co/zTEgw4nKIZ — MEB (@tcmeb) July 29, 2020

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılacak.

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Bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.



Milli Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkandan açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.