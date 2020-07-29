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DGS giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 9 Ağustos'ta yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın (2020-DGS) giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.
Adaylar, 2020-DGS için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:23
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