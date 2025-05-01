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Eğitim
AA 01.05.2025 13:53

MEB'in "Maarif Çocuk" dergisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 81 ilden öğrencilerin oluşturduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulunun talebi üzerine "Maarif Çocuk Dergisi" hazırlandı.

MEB'in "Maarif Çocuk" dergisi yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 23 Nisan kutlamalarının planlanmasında söz sahibi olan öğrenciler, çocuklara yönelik bir dergi çıkarılmasını önerdi. Bu öneri doğrultusunda hazırlanan Maarif Çocuk Dergisi, hem eğlenceli hem de öğretici içerikleriyle 23 Nisan'da ilk kez yayımlandı.

Çocukların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan dergi; kültürel değerler, bilim, sanat ve etkinliklerle zenginleştirildi.

Dergide Gezeravcı ile röportaj yer aldı

İlk sayıda, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile yapılan röportaj, çocukların katıldığı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserler, yazar Yalvaç Ural'dan üç yazı ile ışık ve bahar konulu bilgilendirme yazıları, hikayeler, bulmacalar ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Her sayısı farklı temalarla hazırlanacak dergi, çocukların okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve üretkenliklerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca dergide çocukların gönderdiği mektuplar, çizimler ve önerilere de yer verilecek. Böylece Maarif Çocuk Dergisi, yalnızca çocuklara yönelik bir yayın değil, onların aktif katkı sunduğu bir platform olacak.

Dergi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerden gelen geri bildirimlerle sürekli geliştirilecek.

Dergiye, MEB'in internet sitesinden de ulaşılabiliyor.

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23 Nisan Alper Gezeravcı Çocuk Milli Eğitim Bakanlığı Teşvik
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