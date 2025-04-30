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Eğitim
TRT Haber 30.04.2025 09:48

1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini vermişti. 1381 engelli öğretmenin ataması bugün yapılacak.

1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından bin 381 engelli öğretmen ataması yapılacağı müjdesi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Tekin paylaşımında, "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz" notunu düştü.

Bakan Tekin, "Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
 

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Recep Tayyip Erdoğan
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