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Eğitim
AA 27.04.2025 05:33

İstanbul'da 84 bin 626 öğrenci bursluluk sınavına girecek

İstanbul'un 38 ilçesinde bugün 84 bin 626 öğrenci İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girecek.

İstanbul'da 84 bin 626 öğrenci bursluluk sınavına girecek

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bugün Adalar hariç 38 ilçede, 210 okul ve 4 bin 508 salonda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı gerçekleştirilecek.

Sınava, 10 bin 486 görevli öğretmen ve okul yöneticisi eşliğinde 84 bin 626 öğrenci katılacak. Saat 10.00’da başlayacak sınavın süresi 100 dakika olarak belirlendi.

Sınav merkezlerinde gerekli hazırlıklar tamamlandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, sınav sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla tüm önlemler alındı, sınav merkezlerinde gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, tüm öğrencilere başarı, görevli yönetici ve öğretmenlere de kolaylık diledi.

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