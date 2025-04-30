YÖK'ten 'yeşil ekonomi' hamlesi: Üniversitelerde yeni bölümler açılacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nda düzenlenen 261. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilen "2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantıları"nın çok verimli geçtiğini belirten Özvar, toplantıların kalıcı netice vermesi adına rapor hazırlanması kararını aldıklarını ve raporla oluşturulan eylem planını gelecek ay üniversitelerle paylaşacaklarını bildirdi.

Temel hedeflerinin üniversitelerin rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir yükseköğretim sistemi inşa etmek, üniversitelerin ulusal ve uluslararası itibarını güçlendirmek adına atılması gereken somut adımları içeren stratejik çerçeve oluşturmak olduğunu vurgulayan Özvar, yapay zeka temelli program açan üniversite sayısını 80'e çıkaracaklarını, bunlar arasında vakıf üniversitesinin de yer alacağını ifade etti.

Siber güvenlikle ilgili ön lisans ve lisans programlarının sayısını artıracaklarını, üniversitelerde dijitalleşme ve bilişim teknolojileri odaklı anlayışla sağlık eğitimi alanında da dönüşüm gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Özvar, "Bu konudaki çalışmalarımızı koordine etmek adına çalışma grubu oluşturduk. Yeni ön lisans programlarını belirledik ve bunları bu yıl açılmak üzere üniversitelerimize teklif edeceğiz. Lisans programları üzerinde bir süre daha çalışacağız ve önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili de gerekli adımları atacağız." açıklamasını yaptı.

Tarımın, yapay zeka, hassas tarım uygulamaları, nesnelerin internet tabanlı izleme sistemleri ve büyük veri analitiği gibi teknolojilerin hızla entegre edilmesi gereken sektörlerin başında geldiğini bildiren Özvar, tarımda dijital teknolojilere dayalı lisans ve ön lisans programlarının oluşturulmasını, mevcut programların revize edilmesini ve sektörle işbirliklerinin derinleştirilmesini teşvik ederek, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Bilim Kafe uygulamasını üniversitelerimizin hayata geçirmesini bekliyoruz"

Özvar, "Ülkemizin yeşil ekonomi yolunda ihtiyaç duyacağı uzmanları yetiştirmek üzere üniversitelerimizde ilgili alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü programların açılmasını planlıyoruz. Mevcut üniversite programlarımızın müfredatlarına yeşil dönüşüm perspektifini entegre etmesini bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Nisan itibarıyla istihdamına onay verilen araştırmacı sayısının Ek 34 kapsamında 313, Ek 46 kapsamında ise 166'ya ulaştığı bilgisini veren Özvar, doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelere akredite program sahibi olma şartı getirdiklerini, benzer şekilde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi akademik birimler kurmak için de akreditasyon şartı arayacaklarını ve 2027'ye kadar üniversitelerin tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını beklediklerini bildirdi.

Özvar, mezuniyet belgesinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun bulunmasının yükseköğretim mezunlarına uluslararası alanda bazı avantajlar getirdiğini belirterek, bu logoya sahip programlardan mezun olanların diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanındığını ve istihdam imkanlarının arttığını ifade etti.

Toplantıya katılan rektörlere seslenen Özvar, "Bilim İletişim Ofislerine katkı vermenizi bekliyoruz. Bazı üniversitelerimiz çok güzel faaliyetlerine geçti. Onların haberlerini yakından takip ediyorum. Ve yine Bilim Kafe uygulaması çok kıymetli. Onu da üniversitelerimizin hayata geçirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 19 Mayıs'ta duyurulan Spor Dostu Kampüs Projesi'nin başvurularının bu yıl şubat ayı içerisinde alındığını hatırlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Projenin ilk yılında başvuru yapan 83 üniversiteden 66'sının başvurusu olumlu değerlendirilerek ön değerlendirmeyi geçmiştir. Yapılan ön değerlendirmede 66 üniversitenin 77 kampüsünün başvurusu olumlu değerlendirilerek panelist sürecine geçmiştir. Spor Bilimleri ve Beslenme-Diyetetik bölümlerinden 57 alan uzmanı akademisyenden oluşan panel değerlendirme süreci mayıs ayının ilk haftasında tamamlanmış olacaktır. Sürecin tamamlanmasının ardından değerlendirme sonuçları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında kamuoyuyla paylaşılacaktır."