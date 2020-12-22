Bakanlık tarafından gönderilen tablet bilgisayarlar, düzenlenen programla İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile okul müdürlüklerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, tablet bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığının planladığı dağıtım stratejisi çerçevesinde ilçe müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından en kısa sürede öğrencilere ulaştırılacağını söyledi.

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Tabletlerin içinde aylık 25 GB'ye kadar internet paketi de bulunuyor

Eğitim faaliyetlerine katkılarından dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a teşekkür eden Gür, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından tedarik edilerek ilimize gönderilen tablet bilgisayarları, resmi veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Teslim edilen tabletlerin içinde öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB'ye kadar internet paketi de yer alacak. Elbette dağıtımlar bununla sınırlı kalmayacak. EBA portalını kullanma ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatiflerin destekleri devam ediyor. Katkıda bulunan tüm hayırseverlere şükranlarımı sunarım."