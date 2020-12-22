Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Açıköğretim güz dönemi ara sınavları tamamlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim için yapılan güz dönemi ara sınavları başarıyla tamamlandı.
Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından bu yıl geliştirilen ve Açıköğretim Sistemi'nde daha önce 3 kez kullanılan çevrim içi sınav uygulaması, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bu dönem de tercih edildi.
AÜ, 1 milyon 132 bin 619 öğrencisi için 6 milyon 326 bin 812 derse ait rekor sayıda sınav oturumunu gerçekleştirdi.
Öğrencilerin yüzde 97'sinin katıldığı sınavlar, 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık'ta yapıldı.
"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Çevrim içi Sınav Uygulama Yönergesi" gereğince sınavda kural ihlali yaptığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavları ise geçersiz sayıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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