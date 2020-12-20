Tsinghua Üniversitesi’ndeki Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi yüksek lisans programına, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Türkiye'den öğrenci seçimi başladı.

4 yıldır devam eden programa kabul edilen genç yeteneklere Çin Halk Cumhuriyeti tarafından burs verecek.

Öğrenciler, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muaf olacak.

Ayrıca öğrencilere konaklama ve sağlık sigortası da temin edilecek.

Aylık yaklaşık 5 bin 500 lira harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu da öğrencilere sağlanacak imkanlar arasında.

En geç Haziran 2021’de mezun olmak şartı aranıyor

Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5 düzeyinde olanlar başvurabiliyor. En geç Haziran 2021’de mezun olmak şartı da aranıyor.

Adayların, 3 Ocak 2021’e kadar gerekli belgeleri enerji bakanlığının ilgili mail adresine göndermeleri gerekiyor.

Mezun öğrenciler Türkiye'deki çalışmalarda aktif rol alıyor

“Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması” Türkiye ile Çin arasında 2012’de imzalandı.

Çin'de başlatılan yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler Türkiye'de yürütülen çalışmalarda aktif rol alıyor.