Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nisan ayında yürürlüğe giren ve stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi amacıyla alanında birden fazla üniversite güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirdi.

Türkiye'de ilk kez uygulanacak model kapsamında ilk ortak araştırma ve uygulama merkezi kuruldu.

Yükseköğretime birlikte iş yapma modeli kazandırıldı

Projeyle Türk yükseköğretim sistemine "birlikte iş yapma modeli" kazandırıldı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağlandı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıklamasında, merkezle ilgili şu bilgiler verildi:

"NÖROM, Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından örnek olacak."

Türkiye'de ilk kez uygulanacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yönetmelikle kurulan NÖROM'un ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, modelin Türkiye'de ilk kez uygulanacağını vurguladı.

Saraç, "Yeni YÖK, ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdürecek" dedi.