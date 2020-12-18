Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinde, 12 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı. Rektör ataması yapılacak üniversiteler:

"Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, İzmir Demokrasi, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırklareli, Kilis 7 Aralık ve Osmaniye Korkut Ata üniversiteleri."

Başvurular 31 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek

Rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 31 Ocak 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek. Adaylar başvurularında şu belgeleri hazır bulunduracak:

- Başvuru dilekçesi,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Rektör Adayı Bilgi Formu,

- Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge,

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge,

- Disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.