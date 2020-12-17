Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EKPSS sonuçları açıklandı
15 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-EKPSS sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamadan ulaşılabiliyor.
97 bin 646 adayın başvurduğu EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sınav sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebiliyor.
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