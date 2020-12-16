Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye genelinde 13 Aralık’taki internet yoğunluğu nedeniyle bazı öğrencilerin mağduriyet yaşadıklarını sosyal medyadan iletmesinin ardından, Anadolu Üniversitesi'nden bir açıklama geldi.

3 sınava ek giriş hakkı

Mağduriyeti sistem üzerinden tespit edilen öğrencilere ayrıca sınava giriş hakkı verildiği belirtilen açıklamada, “2020-2021 Güz Dönemi çevrim içi ara sınavlarında 13 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde, internet sunucuları üzerinde ülkemiz genelinde geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Yoğunluktan kaynaklı olarak erişim sorunu yaşanan derslerin sınavlarında öğrencilere 3 sınava giriş hakkına ilave sınava giriş hakkı tanınmıştır” denildi.

