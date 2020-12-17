Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir medya grubunun sektör buluşmalarına gönderdiği video mesajında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan kararla bu haftadan başlayarak ocak ayının sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayarı, resmi veriler üzerinden tespit edilen öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmış olacağız." dedi.

Bakan Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti;

Salgın öncesinde hazırladığımız 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya koyduğumuz öngörüler doğrultusunda yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitim ve dijitalleşme alanlarında da kapsamlı bir dönüşüm takvimimiz bulunuyordu. Bu kapsamda 2012'de temelleri atılan ve eğitim ailemize hizmet sunmaya başlayan çevrim içi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı EBA'nın içeriğini ve alt yapısını 'eğitimde fırsat adaleti' anlayışı çerçevesinde güçlendirmek için adımlarımızı atmaya başlamıştık. Bu aktif süreç, salgın ortaya çıktığında bizim rahat adım atmamızı sağladı.

"Türkiye, salgında öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabilen 4 ülkeden biri"

Okulların kapalı olduğu dönemde hiçbir öğrencinin eğitim hakkından mahrum kalmaması için 10 gün içerisinde 3 televizyon kanalı kurduklarını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti:

TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise kanallarımız, ders programlarına uygun şekilde her gün tam zamanlı yayın yapmaya devam ediyor. Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA'ya hem de TRT İzle platformuna yükleniyor. Bu yayınlar; özel eğitim öğrencileri, göçmen öğrenciler ve meslek lisesi öğrencileri için özel yayın akışları ve içerikleri de sunuyor. Bu kanallarda yaklaşık 800 öğretmenimiz gönüllü olarak hizmet vermekte. Gururla söylüyoruz, dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri de Türkiye.

Selçuk, uzaktan eğitimdeki ikinci ana nokta olan EBA dijital platformunun kullanıcı kapasitelerini ve bant genişliğini artırdıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi oldu. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'nın dahili sistemleri ve alternatif sistemlerin senkronizasyonuyla öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin karşısına geçerek günlük yaklaşık 3 milyon ders yapıyor. EBA dijital eğitim platformu ve uygulamaları, okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm seviyelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin ve yaklaşık 1 milyon öğretmenin kullanımında. Ayrıca EBA, 1700'den fazla ders ve 37 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içeriğiyle hizmet vermeye devam ediyor. Salgın dönemi son bulduğunda da televizyon kanallarımız ve EBA hizmetlerine devam edecek.

"Ocak sonuna kadar 500 bin tableti öğrencilerimize ulaştıracağız"

Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en yakın noktaya 'ebadesteknoktasi.meb.gov.tr' adresinden anında ulaşabiliyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerimizin bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti temin ettik. Bunlara da ulaşamayan az sayıdaki öğrencimizin yerleşim yerlerine EBA Mobil Destek araçlarımızla giderek eğitime erişimlerini sağladık.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alınan kararla bu haftadan başlayarak ocak ayının sonuna kadar 500 bin tablet bilgisayarı da resmi veriler üzerinden tespit edilen öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmış olacağız.