Milli Eğitim Bakanlığı, COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı.

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatıldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

"Vakaların yoğun olmadığı yerlerde açılabilir"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime geçişi birkaç kriter ile birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi. İlhan, önce toplumda koronavirüsün yaygınlığının ne durumda olduğuna bakılması gerektiğini anlattı.

"Milli Eğitim Bakanımız da yılbaşından sonra okulların açılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti. Benim kişisel görüşüm şöyle; ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra, belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olmadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir."

Öğretmenlerin aşılanması eğitim sürecini olumlu etkileyecek

Aşılama şemasında öğretmenlerin öncelikli grupta yer aldığını söyleyen Prof. Dr. İlhan, şu bilgileri verdi:

"Öğretmenlerin aşılanması yoluyla eğitimde daha olumlu bir ortam oluşturulabilir düşüncesindeyim. EBA zaten devam edecek, çocukların okula gelmesi zaten zorunlu tutulmuyor. Vakaların yoğun olduğu yerlerde eğitim EBA üzerinden devam edebilir. Vakalar azaldıktan sonra onlar da yüz yüze eğitime devam edebilirler. Yine eğitimin bir bölümü yüz yüze, bir bölümü EBA üzerinden olabilir, haftada belli günler gidilebilir. Eylül-ekim ayındaki süreç tekrar devam edebilir. Yılbaşından sonra değerlendirilip ara tatilden sonra okulları peyderpey açmanın doğru bir yaklaşım olacağı kanısındayım. Aşılama da başlayacak, kısıtlamalarımız da etkisini gösteriyor, daha olumlu bir tablo olacağını düşünüyorum şubat başında."

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamasıyla ilgili şunları anlattı:

"Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar."