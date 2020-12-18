Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzaktan eğitim uzadı, yarıyıl tatili ise 3 hafta olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
MEB: İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.
Ortaokullarda bir sınav yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Uzaktan Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
Son Haberler
- 12:36
- 12:41
- 12:39
- 12:22
- 12:31
Sıradaki Haber
Sağlıkçılar vazife malülü sayılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz