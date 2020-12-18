Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayımladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak. https://t.co/RX7C9RFwtw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2020

Buna göre,

- Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.

- Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

- Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

Ayrıntılar gelecek...