Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlıkçılar vazife malülü sayılacak
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile, koronavirüs tanısı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayımladı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları vazife malulü sayılacak. https://t.co/RX7C9RFwtw— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2020
Buna göre,
- Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.
- Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.
- Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.
Ayrıntılar gelecek...
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