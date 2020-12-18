Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 10:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MijPQ7yV2O— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2020
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